As finais da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações de África, previstas para maio, foram adiadas sem nova data prevista, devido à pandemia da covid-19, confirmou este sábado a Confederação Africana de Futebol (CAF).

«As finais da Taça das Confederações e da Liga dos Campeões de 2019/2020 foram suspensas até novo aviso», informou a CAF, em comunicado.

A final da Liga dos Campeões estava agendada inicialmente para 29 de maio, no Estádio Japona, com capacidade para 50 mil lugares, na cidade portuária de Douala, nos Camarões. É a primeira vez que a final da prova vai ser realizada a um só jogo. A final da Taça das Confederações estava marcada para 24 de maio, no estádio Prince Moulay-Abdallah, em Rabat, Marrocos.

«O novo cronograma será comunicado em devido tempo, após consulta com os vários intervenientes», afirma a CAF, que também já tinha adiado as meias-finais.

O Espérance Tunis, da Tunísia, venceu a última edição da Liga dos Campeões (foto). Já o Zamalek é o detentor da Taça das Confederações.