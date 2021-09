Nicolas Otamendi e os restantes companheiros da seleção da Argentina realizaram todos testes negativos à covid-19 depois do alarme ter soado na concentração alviceleste devido a um teste positivo do cozinheiro da equipa.

O treino que estava previsto para quarta-feira para o Estádio Monumental, em Buenos Aires, acabou por ser cancelado e os jogadores ficaram isolados no centro de estágio onde foram submetidos a testes PCR cujos resultados foram, agora, revelados.

O selecionador Lionel Scaloni poderá, assim, contar com todos os jogadores para o embate desta madrugada com a Bolívia, também incluído na zona de qualificação sul-americana para o Mundial2022, depois do jogo anterior, com o Brasil, ter sido suspenso.