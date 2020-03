O governo grego anunciou este domingo que, a partir de segunda-feira e durante as próximas duas semanas, todos os jogos dos campeonatos profissionais ou jogos com equipas gregas serão disputados à porta fechada, devido ao surto do Covid-19.

Isto significa que a receção de quinta-feira do Olympiakos de Pedro Martins ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, dos oitavos de final da Liga Europa, já será disputada à porta fechada, assim como todos os jogos da liga helénica, que também inclui o PAOK Salónica de Abel Ferreira.

Depois da Itália, a Grécia é o segundo país europeu a recorrer à interdição dos estádios, enquanto a Suíça interrompeu os jogos da liga helvética.

A medida do governo grego aplica-se igualmente às outras modalidades, como o basquetebol, andebol e polo aquático.

A Grécia anunciou mais sete novos casos de contaminação do Covid-19, aumentando o total para 73 no país.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.600 mortos entre mais de 105 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.