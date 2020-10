O Estádio Nacional da Polónia, construído para acolher os jogos do Euro 2012, vai ser transformado num hospital temporário para receber infetados com covid-19.

«Serão disponibilizadas no estádio cerca de 500 camas, para receber pessoas que necessitem de ser hospitalizadas«, afirmou Piotr Muller, porta-voz do governo, em declarações ao canal televisivo Polsatnews.

O estádio de Varsóvia vai acolher os doentes em salas de conferência e espaços polivalentes, já a partir do final da semana e, do total de camas, cinquenta estarão equipadas com equipamentos de cuidados intensivos.

O governo polaco tem sido acusado de má gestão dos serviços de saúde e a comunicação social do país noticia a falta de camas nos hospitais. As autoridades já anunciaram medidas mais apertadas para conter o aumento do número de casos de infeção com o novo coronavírus, que nos últimos dias ultrapassou as nove mil infeções diárias.