O presidente da Federação Escocesa de Futebol, Rod Petrie, anunciou nesta quinta-feira que «todo o futebol será suspenso pelo menos até 10 de junho».

«A mensagem é muito clara. As restrições do Governo introduzidas para salvar vidas devem ser aderidas e não há perspetiva de um regresso aos treinos num período próximo. A decisão de suspender todo o futebol até, pelo menos, 10 de junho, é para ajudar os clubes a garantir a segurança e bem-estar dos jogadores, staff e adeptos, assim como para tomar medidas para aliviar os seus custos», começou por dizer Rod Petrie, em comunicado publicado no site da Federação.

No mesmo comunicado, Petrie deixou uma mensagem de agradecimento aos profissionais de saúde e de consciencialização da população.

«O futebol escocês aplaude todos os que trabalham no Serviço Nacional de Saúde escocês e no setor da saúde, e considera não deve impor encargos adicionais num momento em que os recursos estão a ser testados ao limite devido à Covid-19» disse, por último.

De recordar que o futebol escocês foi interrompido a 13 de março e estava projetado que regressasse a 30 de abril.