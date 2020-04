O Conselho Superior dos Desportos (CSD) de Espanha vai apresentar ao Ministério da Saúde um protocolo para o regresso aos treinos.

Com o regresso à atividade dos atletas espanhóis «estritamente condicionado» pelas diretivas governativas do país, o CSD decidiu avançar com um plano para a retoma, juntamente com o Grupo de Trabalho para a Promoção do Desporto, que integra, entre outros, a Liga e a Real Federação Espanhola de Futebol, a associação representativa dos futebolistas e a Associação de Clubes de Basquetebol.

A Liga espanhola, ao abrigo do protocolo enviado aos clubes, com o objetivo de garantir «a segurança dos jogadores, da equipa técnica e das suas famílias», reiterou o seu desejo de que todos os atletas sejam testados diariamente se os treinos forem reatados.

Em Espanha ainda não há um programa para o regresso aos treinos, e o campeonato não deve recomeçar antes do final de maio.