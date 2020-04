O governo espanhol deu luz verde ao regresso das equipas de futebol e de outras modalidades aos treinos, de forma individualizada, a partir da próxima segunda-feira. Este medida faz parte de um «plano para a transição para uma nova normalidade», anunciado pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

Para já, de acordo com a imprensa espanhola, este protocolo prevê, numa primeira fase, que os futebolistas recebam os seus exercícios em casa, por correio e, em seguida, encaminham-se para os centros de treinos já equipados, para evitar os balneários, e protegidos com luvas e máscara, equipamentos que devem manter durante os exercícios. Os profissionais serão testados nos próprios carros antes de entrarem nas instalações dos clubes.

Segundo o 'As', a 18 maio, devem recomeçar os treinos em grupos reduzidos. No máximo, poderão estar seis atletas no relvado em simultâneo. A partir de 25, passam a ser oito. Entre futebolistas e técnicos, não pode haver mais de 10 pessoas no mesmo campo, pelo menos, até dia 1 de junho. Por esta altura, prevê-se que as equipas já possam treinar em conjunto, sempre com cuidados muito especiais, possivelmente em regime de estágio até recomeçaram os jogos.

Cumpridas estas três etapas de treinos, competição seria retomada a 5 de junho, o mais tardar dia 12 do mesmo mês, com jogos à porta fechada.