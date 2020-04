O selecionador de Espanha, Luis Enrique, por iniciativa própria, pediu à federação espanhola que lhe baixasse o salário em 25 por cento face às limitações impostas pela pandemia da covid-19.

A verdade é que a seleção espanhola já fez o último jogo há seis meses e, no contexto atual, não voltará a atuar tão cedo. Neste contexto, o selecionador decidiu prescindir de um quarto do seu vencimento que ronda o milhão e meio de euros por temporada, em solidariedade com o impacto económico que a pandemia está a exercer sobre o futebol.