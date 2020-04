O grupo de trabalho da liga francesa esteve reunido esta terça-feira para definir cenários caso não seja possível retomar o campeonato até 3 de agosto e decidiu, desde já, que não haverá uma temporada em branco, isto é, caso não seja possível jogar-se as jornadas em falta, os clubes defendem que se deve ter em conta a classificação atual. Falta agora definir se será a 27.ª, a última completa, ou a 28.ª que tem um jogo em falta.

Anular por completo a temporada foi uma opção que não reuniu consenso, pelo contrário, apenas o Lyon e o Toulouse a defenderam, com interesse próprio diga-se, uma vez que o primeiro, no sétimo lugar, pode ficar fora da Liga Europa, enquanto o segundo, no último lugar, está em risco de ser despromovido. O Lyon tem ainda a possibilidade de chegar à Liga Europa caso vença a final da Taça da Liga frente ao PSG.

O grupo concentrou-se, assim, nos cenários da 27.ª ronda, a última completa, ou da 28.ª que conta ainda com um Estrasburgo-PSG por disputar, tal como a federação francesa já decidiu em relação às competições amadoras, mantendo uma despromoção. No caso das competições profissionais, estão previstas duas despromoções e outras tantas promoções.

Nesta reunião foram apenas traçados cenários, não ficou nada decidido, mas as conclusões do grupo de trabalho podem vir a ser consideradas pelo conselho de administração da liga, em caso de necessidade.

Acima de todos estes cenários, está a indicação da UEFA para que os campeonatos sejam concluídos até 3 de agosto. Neste caso, a liga francesa continua a privilegiar a data de 17 de junho como a data para o recomeço das competições.