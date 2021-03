Além de Portugal, mais de 30 países estão inseridos na lista vermelha de países com restrições de viagens para o Reino Unido.

Significa isto que, por exemplo, um jogador que atue na Liga inglesa e tenha de viajar para um desses países, terá de cumprir um período de dez dias de isolamento no regresso.

Esta situação está a gerar muitos constrangimentos e alguns clubes ingleses não vão autorizar os seus jogadores a deixarem o país durante a pausa para o compromissos de seleções.

E um desses clubes é o Manchester City, que tem nos quadros vários jogadores de países que estão na referida lista vermelha do Reino Unido, como Portugal e Brasil.

«Sei o quão importante isso [ir às seleções] é para eles e nunca vou dizer a um jogador para não ir à seleção numa preparação para um Europeu, a Copa América ou algo do género. Mas não faz sentido ir e ter de estar depois dez dias sem treinar e em casa enquanto nós estamos a jogar a Liga inglesa e eventualmente os quartos de final da Liga dos Campeões sem estes jogadores», disse Pep Guardiola em conferência de imprensa.

«Eles não vão viajar. Não sei o que vai acontecer, mas eles não vão viajar, de certeza! A não ser que a UEFA ou a FIFA criem alguma exceção. Temos seguido os protocolos há oito ou nove meses. Os restaurantes estão fechados, as pessoas só saem de casa para trabalhar e, aqui, estamos numa bolha de onde só saímos para ir para casa. Somos testados a cada dois dias e, depois, na fase mais importante da época deixamos os jogador ir sem sabermos o que acontece? Ficariam de fora 15 ou 20 dias enquanto a equipa está a jogar de três em três dias. Eles não vão viajar, de certeza! E tenho a certeza de que a UEFA e a FIFA entendem os nossos argumentos», acrescentou o treinador do Manchester City.

Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo deverão ser chamados por Fernando Santos para os compromissos da Seleção Nacional no final do mês. Recorde-se que, precisamente devido às restrições de viagens, Portugal vai concentrar-se e realizar o primeiro encontro, diante do Azerbaijão, em Itália, país que não está, ao contrário de Portugal, na lista vermelha do Reino Unido.

Mais difícil será o cenário para as seleções sul-americanas, que também têm encontros marcados para a fase de apuramento para o Mundial 2022: Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Chile, Equador, Peru, Paraguai ou Uruguai estão na lista vermelha do Reino Unido.