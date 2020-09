Os campeonatos de futebol na Holanda não terão subidas nem descidas de divisão caso não seja possível cumprir pelo menos 85 por centos dos jogos calendarizados.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela federação deste país, que alegou que a decisão foi motivada pela possibilidade da pandemia de covid-19 voltar a afetar as provas, razão pela qual foi necessário dar outra robustez jurídica às provas.

A Federação Holandesa criou regras a aplicar em três cenários. No mais radical - realização de menos de 50 por cento dos - não há campeão, clubes a aceder às competições europeias, nem subidas e descidas. O segundo cenário aplica-se caso o número de jogo ande entre 50 e 85 por cento: neste caso, será utilizada a classificação para definir que segue para as competições europeias, num cenário em que não haverá campeão e, também, clubes depromovidos ou promovidos, a não ser que essas condições já estejam matematicamente arrumadas.

No terceiro cenário, de pelo menos 85 por cento de jogos realizados, a tabela classificativa no momento da paragem é usada para determinar o campeão, os lugares europeus e as descidas e subidas de escalão. Caso se verifiquem empates, aplica-se o critério de desempate da diferença de golos ao longo da época.