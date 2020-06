Os jogadores e equipa técnica do Everton aceitaram baixar os seus salários em 30 por cento. A decisão foi tomada de forma a não hipotecar a estabilidade financeira do clube, que se ressentiu financeiramente durante a pandemia causada pela covid.

«Todos aceitaram baixar ou adiar o recebimento do salário. Gostaria de lhes agradecer a demonstração de integridade e sentido de dever na ajuda à família do Everton durante este período complicado», afirmou a diretor-geral do clube de Liverpool Denise Barrett-Baxendale, em comunicado aos adeptos.

O Everton, 12º classificado da Premier League, regressa à competição dia 21 de junho na receção ao Liverpool, num dos duelos escaldantes da 30.ª jornada.