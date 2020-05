O anúncio do recomeço da Bundesliga na Alemanha, no próximo dia 16 de maio, veio aumentar as expectativas em vários outros campeonatos na Europa, e a Itália está na linha da frente, apesar dos efeitos da pandemia da covid-19 para um regresso à competição.



Para voltar a falar disso mesmo, a Serie A convocou uma reunião de emergência para a próxima quarta-feira, onde todos os emblemas do principal escalão do futebol italiano estarão frente a frente, por vídeoconferência, num encontro liderado pelo presidente da Liga Italiana de Futebol (LNPA), Paolo Dal Pino.



Entre os assuntos a discutir, a imprensa italiana destaca a atualização a fazer sobre o regresso da atividade desportiva que aconteceu já esta semana, bem como as relações com os detentores dos direitos televisivos até 2021.



Esta reunião acontece numa altura em que os clubes iniciaram os treinos individuais dos jogadores e os testes à covid-19 e já se conhece a quase unanimidade dos clubes da Serie A, num regresso da competição, com a grande exceção a ser o Brescia, lanterna vermelha da prova que prefere o cancelamento do campeonato.



Conhecida é também a sintonia entre Paolo Dal Pinto e Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), num regresso suportado pelo protocolo que foi apresentado ao governo.



Neste particular as autoridades de saúde terão uma última palavra sobre o regresso das provas de futebol, e são conhecidas as cautelas do Ministro dos Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, quanto ao retorno da Serie A.

O governante apelou recentemente aos clubes para terem paciência quanto à definição de uma data para o regresso da Série A, quando não se sabe sequer se existirão condições para a prova que foi interrompida a 9 de março regresse aos relvados.