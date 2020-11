O futebolista Luka Jovic foi multado em 29.760 euros pelas autoridades da Sérvia, por ter violado a quarentena domiciliária no seu país em março, motivada pela pandemia da covid-19. A confirmação foi feita esta terça-feira, pelas autoridades fiscais.

O antigo jogador do Benfica, atualmente ao serviço dos espanhóis do Real Madrid, tem um mês para liquidar a multa e o valor desta vai ser canalizado para fins humanitários.

Já com problemas com o Real Madrid por ter violado a quarentena em Espanha para viajar até à Sérvia, Jovic foi visto a passear em Belgrado no aniversário da sua namorada, quando estava sujeito a 28 dias de isolamento no seu país, dado que tinha regressado de uma zona de elevado risco de transmissão, na circunstância Madrid.

Na altura, o atleta tinha alegado que tinha saído para ir à farmácia e argumentou que não conhecia bem as normas do isolamento. O caso, que remonta a 19 de março, mereceu mesmo reprimenda pública da primeira-ministra, Ana Brnabic.

O jogador de 22 anos incorria numa pena que ia desde multa a três anos de prisão.