Após quase duas décadas, Lionel Messi deixou o Barcelona e mudou-se para o PSG. O internacional argentino justificou a época discreta em Paris com a mudança tardia, as lesões e a covid-19.



«Tinha de habituar-me a uma maneira de jogar diferente porque toda a minha vida joguei de uma forma. Chegar a um lugar onde não se joga de forma igual e se vê o futebol de maneira distinta, com colegas novos... em Barcelona tinha os mesmos colegas há anos e eles conheciam-me de memória quase. Foi tudo novo para mim. Além disso, comecei a liga tarde porque cheguei tarde ao clube, depois tive uma lesão no joelho que me obrigou a parar algum tempo e entre uma coisa e outra não consegui arrancar. Não podia fazer três ou quatro jogos seguidos», referiu, em entrevista à TyC Sports.



«Depois pensei que com o novo ano ia chegar com toda a energia e mudar porque o período de adaptação já tinha acabado. A verdade é que apanhei covid-19 e pegou-me forte. Os sintomas foram parecidos com o de toda a gente. Muita tosse, dores de garanta e febre. Mas deixou-me sequelas. Deixou-me muitas sequelas nos pulmões e não pude treinar. Voltei e estive quase um mês e meio quase sem poder correr porque afetou-me muito os pulmões», acrescentou.



O jogador do PSG admitiu que teve dificuldades em recuperar da covid-19.



«Não me assustei, mas voltei antes do tempo e isso foi pior. Por ter acelerado o processo de recuperação acabei por me prejudicar, mas não aguentava mais. Queria correr, treinar e no final, foi pior», confessou.



Lionel Messi não esqueceu a eliminação no Bernabéu contra o Real Madrid, referindo que esse resultado «foi um golpe».



«Tínhamos uma ilusão tremenda nessa competição. Ainda para mais da maneira que foi, o resultado foi um golpe. Vivi muitos anos desde perto e sei o que é o Real Madrid. Sabia que isso poderia acontecer porque eles marcam golos do nada e automaticamente mudam os jogos. Também sabia que iam tentar estar por cima nos primeiros 20 minutos. E depois, se há uma jogada estranha ou um golo tudo muda. Aconteceu connosco e com todas as outras equipas (Chelsea e City)», disse.