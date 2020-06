Não aos apertos de mão, bolas, balneários ou bandeirolas de canto desinfetadas, máscara para todos os funcionários do clube que não sejam jogadores ou, caso o atleta vá na viatura própria para o estádio, que o faça sozinho.

A Premier League está de volta na próxima quarta-feira, com os dois primeiros jogos da retoma - o Aston Villa-Sheffield United e o Manchester City-Arsenal - e há medidas sanitárias apertadas e rigorosas a cumprir pelos intervenientes.

Antes do jogo, durante e após, a organização da prova elencou, esta segunda-feira, as medidas para o regresso, que incluem ainda um detalhado guia sobre a rotina dos jogadores.

Por exemplo, se algum testar positivo à covid-19, deve ficar isolado por pelo menos sete dias, antes de voltar aos treinos ou aos jogos.

No total, um máximo de 300 pessoas podem estar no estádio em cada jogo até ao final da época.

Vermelha, âmbar e verde: as zonas dos estádios

Cada um dos estádios dos clubes da Premier League vai ser categorizado em três zonas: a vermelha, a âmbar e a verde. A vermelha corresponde ao relvado, área técnica, túnel de acesso e balneários e pode ter um máximo de 110 das 300 pessoas, cada uma delas com o teste mais recente à covid-19 com resultado negativo. A âmbar engloba a bancada e as zonas de entrevistas, com o circuito de circulação monitorizado rigorosamente e temperatura medida à chegada à mesma. A verde é a área exterior, para estacionamento de veículos e equipas de transmissão media, à qual o acesso será definido de acordo com a política de covid-19 de cada clube.

🚦 The stadium will be divided into red, amber and green zones



The pitch and tunnel area are part of the red zone. This will only be open to people who have had a test within the last 5 days and have a maximum capacity of 1️⃣1️⃣0️⃣ people pic.twitter.com/XDmfMwrKqE — Premier League (@premierleague) June 15, 2020

Viagem para o estádio

A viagem das equipas para o estádio deve ser antecedida das últimas verificações de sintomas à covid-19. No meio de transporte utilizado – carro, comboio, autocarro ou avião – os ambientes devem estar desinfetados e cada pessoa com distanciamento social assegurado e medidas de higiene apropriadas. Se o atleta ou funcionário do clube for para o recinto de jogo no seu veículo pessoal, deve fazê-lo sozinho.

Chegada ao estádio, desinfeção e aquecimento

Cada jogador vai fazer um percurso pré-definido para aceder ao interior do estádio. A alternância no uso dos balneários também é recomendada e os chuveiros podem ser utilizados, desde que haja distanciamento social cumprido pelos atletas. Para acederem ao relvado, os atletas fá-lo-ão pelo túnel. Alguns estádios têm mais que um, mas naqueles que apenas têm um túnel, jogadores e árbitros devem definir previamente entrada e saída do relvado, antes e depois do jogo. Não deve haver apertos de mão dentro do túnel. Deve haver material de desinfeção por todas as zonas e, no aquecimento, os jogadores devem minimizar o contacto próximo. Os funcionários além dos jogadores devem usar máscara. Balneários, bolas, postes das balizas, cadeiras e bandeirolas de canto devem ser desinfetados sempre que possível.