Ivan Rakitic explicou como está a cumprir a quarentena depois da suspensão das competições desportivas e falou também sobre o sismo que assolou a Croácia neste fim-de-semana.

«Só saio de casa para deitar o lixo fora, que está a 50 metros da porta. Desde o jogo em Nápoles que estava a preparar-me para isto. Por isso, fiz bastantes compras. Estou com a minha mulher e com as minhas filhas. Ajudo-as a fazer os trabalhos de casa do colégio pela internet, treinamos no ginásio, dançamos zumba e Shakira 24 horas... Fazemos a vida a quatro, no quarto de jogos, na sala, no ginásio... Há energia e sorrisos», afirmou o médio do Barcelona aos meios do clube,

O jogador vice-campeão do mundo pela Croácia falou também do seu país, onde a situação da Covid-19 não é tão grave, mas que sofreu um sismo neste domingo.

«É uma atrás da outra... Esta manhã falei com amigos e família. Foi o sismo mais forte em muitos anos, destruindo casas e hospitais. Houve mulheres esta noite que deram à luz entre destroços. Falei com outros jogadores da seleção e queremos dar uma grande ajuda ao país neste momento. Temos de sair disto juntos», concluiu.