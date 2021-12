O guarda-redes do Real Madrid, Thibaut Courtois, anunciou ter testado negativo à covid-19 em dois testes PCR consecutivos e diz estar à espera de autorização para poder voltar ao trabalho de campo e poder ser opção para a equipa da capital espanhola, com vista ao duelo com o Getafe.

Courtois, anunciara o Real Madrid na quarta-feira, tinha testado positivo à covid-19, assim como Fede Valverde, Eduardo Camavinga e Vinícius Júnior.

«Eu testei negativo em dois PCR consecutivos e estou a aguardar autorização das autoridades para poder jogar», escreveu, através da rede social Twitter.

O Real visita o Getafe às 13 horas de domingo, em encontro da 19.ª jornada da liga espanhola.