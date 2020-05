O treinador do Augsburgo vai falhar a partida de regresso da Bundesliga, frente ao Wolfsburgo, depois de ter furado a quarentena imposta às equipas do campeonato alemão.

Em conferência de imprensa, Heiko Herrlich admitiu que tinha saído para ir ao supermercado comprar pasta dos dentes e depois, citado num comunicado no clube, reconheceu que tinha errado.

«Cometi um erro ao sair do hotel. Apesar de ter cumprido com todas as medidas de higiene, não posso voltar atrás. Nesta situação, não fui um bom exemplo para a minha equipa e para o público», disse.

«Por causa deste mau comportamento não posso liderar o treino de sexta-feira e não estarei no comando da equipa contra o Wolfsburgo no sábado», prosseguiu.

Herrlich poderá voltar aos treinos quando testar duas vezes negativo para o novo coronavírus. O técnico foi contratado em março, mas antes do jogo de estreia a Bundesliga foi suspensa por causa da crise de covid-19. Este sábado tinha nova oportunidade, mas ainda não será desta.