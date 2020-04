A Federação da Turquia (TFF) anunciou esta sexta-feira, depois de uma reunião o ministério da Juventude e do Desporto, que não vai retomar o campeonato, um dos últimos a ser suspenso na Europa, antes do início de junho.

«Todos os nossos esforços são para garantir uma conclusão saudável da temporada 2019-2020, em coordenação com o Ministério da Juventude e Desporto, sem comprometer a prioridade da vida humana, de acordo com as recomendações do nosso Comité Científico», lê-se no comunicado da TFF.