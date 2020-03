A UEFA vai reunir esta quarta-feira por videoconferência com as 55 federações europeias para fazer uma atualização do que está a ser planeado para lidar com os contrangimentos criados pela pandemia de Covid-19, que está a ter impacto na calendarização dos jogos nas competições nacionais e europeias de clubes, bem como ao nível das provas de seleções.

Numa nota publicada no site, o organismo que tutela o futebol a nível europeu explica que serão discutidas questões relacionadas com a calendarização dos jogos nas provas de clubes e seleções, mas também a respeito dos contratos dos jogadores e o período de transferências.

Estes dois últimos pontos já estão a ser analisados por um grupo de trabalho da FIFA, que apresentou um conjunto de propostas.