O Comité Executivo da UEFA aprovou hoje «alterações importantes» ao protocolo de regresso aos estádios, face à pandemia de covid-19, cuja quinta edição não renova a suspensão da presença de adeptos dos clubes visitantes nas bancadas.

A proibição de que os adeptos visitantes assistam a jogos UEFA não é prolongada», pode ler-se em comunicado daquele organismo, ainda que a decisão «continue sujeita a quaisquer requisitos impostos pelas autoridades nacionais pertinentes».

O organismo que tutela o futebol europeu justifica a posição com as «campanhas de vacinação levadas a cabo por toda a Europa» e com a decisão, por parte de muitos países, de permitir que pessoas vacinadas, ou recuperadas da covid-19, possam circular livremente entre nações e assistir a eventos sem necessidade de teste. Organismo salienta que comitivas continuarão a ser testadas.

Ainda assim, frisa o organismo de cúpula do futebol europeu, clubes, seleções e demais comitivas continuam a ter de monitorizar os requisitos de entrada em cada país e outras questões relevantes, dado que o regulamento UEFA não se sobrepõe a medidas nacionais gerais.