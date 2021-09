Os problemas estão, infelizmente, de volta. O antigo futebolista galês Craig Bellamy deixou, na segunda-feira, o cargo de treinador-adjunto dos belgas do Anderlecht, para lutar contra uma depressão, algo que não é inédito na vida do ex-jogador de 42 anos.

Bellamy despediu-se do plantel do Anderlecht na tarde de domingo, depois da vitória por 7-2 ante o Mechelen, tendo o Anderlecht, no mesmo dia, anunciado «problemas de saúde» para a saída do antigo avançado.

«Bellamy já lutou contra problemas mentais no passado e eles reapareceram recentemente. Com a sua partida, o galês tomou uma decisão muito difícil, mas absolutamente necessária, em relação à sua saúde», referiu o reputado clube da Bélgica, em comunicado.

Contudo, se o clube falou apenas em «problemas de saúde», o técnico Vincent Kompany falou mais ao detalhe sobre o problema do colega.

«O monstro está de volta. Precisamos de dar ao Craig a oportunidade de recuperar», disse, citado pela RTBF, em declarações à imprensa, no domingo. «Ele sofre deste problema há muito tempo e deve ser agora tratado. Craig é, para nós, uma pessoa e um treinador único. Ele foi importante no desenvolvimento dos jovens como Jérémy Doku, Yari Verschaeren, Sambi Lokonga, etc. A saúde vem antes do futebol e a nossa porta estará sempre aberta para ele», assinalou Kompany.

Bellamy chegou ao Anderlecht em junho de 2019, tendo treinado a equipa de sub-21 do clube, antes de assumir o cargo de adjunto.