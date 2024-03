O defesa português Tobias Figueiredo marcou, no sábado, o golo que iniciou a vitória do Criciúma ante o Brusque (1-2), na primeira mão da final do Campeonato Catarinense.

À procura do seu 12.º título no estadual, a equipa visitante chegou à vantagem com um golo de Tobias Figueiredo, aos 26 minutos.

Na segunda parte, Fellipe Mateus fez o 2-0 para o Criciúma, aos 65 minutos, de penálti. Também de penálti, Guilherme Queiroz reduziu a diferença para 2-1, ao minuto 76.

A segunda mão da final está agendada para o próximo sábado.

Tobias Figueiredo, de 30 anos, cedido pelo Fortaleza ao Criciúma no início de março, fez o seu primeiro golo pelo clube, ao terceiro jogo.