Lembra-se de Cristian Sapunaru? O antigo futebolista do FC Porto anunciou a retirada do futebol profissional no fim desta temporada.

O lateral-direito ainda atuava pelo Rapid Bucareste, da Roménia, o seu país-natal, aos 41 anos de idade. Fez 640 partidas ao longo da carreira, 37 pela seleção do seu país.

Jogou no FC Porto entre 2008 e 2012, numa altura de grande sucesso do clube. Prova disso são os dez títulos conquistados nesse período de quatro anos.

Esta época, Sapunaru fez apenas oito jogos. Na mensagem de despedida partilhada através das redes sociais, alguns ex-colegas do lateral deixaram comentários de apoio. É o caso de Radamel Falcao e Silvestre Varela. Ambos sublinharam o «prazer» de ter jogado ao lado de Sapunaru.