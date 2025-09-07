Cristiano Piccini, ex-Sporting, anunciou este domingo o final da carreira de futebolista. Nas redes sociais, o lateral de 32 anos partilhou um longo texto de despedida.

«Caro Cristiano, escrevo-te de longe. Escrevo-te a partir de balneários que cheiram a glória e lágrimas, de estádios lotados que fizeram as tuas pernas tremer e de quartos de hotel onde te sentiste mais solitário do que nunca. Lembras-te quando costumavas chutar o muro atrás da casa, convencido que bastava sonhar alto para chegar ao topo? Não tinhas nada além de uma bola e um coração que batiam pelo futebol. Não sabias o quão difícil seria. E mesmo assim nunca desististe. Bravo», começou por escrever, numa mensagem em que recordou vários momentos complicados na carreira.

«Acima de tudo vais aprender que a vida é muito mais do que uma carreira. Vais descobrir o verdadeiro amor. Vais tornar-te pai de duas crianças que vão olhar para ti como olhavas para os teus ídolos. E vais entender que a maior conquista não é um troféu, mas sim chegar em casa à noite e ouvir isso», acrescentou.

Rafael Leão e Bruno Fernandes, também ex-Sporting, comentaram a publicação e mostraram apreço pelo jogador.

Ao longo da carreira, Piccini representou vários clubes: Fiorentina, Carrarese, Spezia, Livorno, Betis, Sporting, Valencia, Atalanta, Estrela Vermelha, Magdeburgo, Sampdoria, Atlético San Luis e Yverdon. Foi neste último clube que pendurou as chuteiras e na temporada passada fez cinco jogos e apontou um golo.

Piccini representou a seleção italiana por três ocasiões. Relativamente ao Sporting, o lateral vestiu a camisola dos leões em 2017/18 e apontou duas assistências em 40 jogos. Em Portugal conquistou uma Taça da Liga.