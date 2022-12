O diretor desportivo do Leipzig, Max Eberl, criticou os valores que foram oferecidos pelo Al Nassr a Cristiano Ronaldo. Na opinião do germânico, os 200 milhões que o clube saudita quer dar ao capitão da seleção portuguesa «afastam as pessoas do futebol».



«Quando vejo que falam de 200 milhões para o Ronaldo durante duas temporadas, acho que é um absurdo. São coisas do outro Mundo. Isso afasta as pessoas do futebol», referiu, citado pelo AS.



«O futebol entrou numa dimensão extrema. Temos de manter os pés no chão», acrescentou.



Cristiano Ronaldo recebeu, recorde-se, uma proposta astronómica do emblema da Arábia Saudita, mas o próprio já garantiu que ainda não a aceitou.