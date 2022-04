O que têm em comum Casper Ruud ou Cristiano Ronaldo? O número 7.



Com a chegada à final do Masters 1000 de Miami, o tenista norueguês conseguiu atingir a sétima posição do ranking ATP enquanto o internacional português joga há vários anos com o número 7.



Confrontado com a nova posição na hierarquia do ténis mundial, Ruud tenista norueguês evocou o nome do avançado do United e brincou com a situação.



«Eu sei. É sempre bom atingir um novo máximo de carreira no ranking. Vou ser o número 7 então talvez tenha de ligar ao Ronaldo. CR7 está em risco agora porque temos de negociar e ver quem pode ficar com a alcunha», referiu em conferência de imprensa, com um sorriso no rosto.