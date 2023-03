Manuel Locatelli conviveu apenas algumas semanas com Cristiano Ronaldo na Juventus. Pouco depois do médio ter chegado a Turim do Sassuolo, o internacional português saiu para o Manchester United.



Ainda assim, o campeão da Europa por Itália falou sobre as três épocas que o avançado passou na Serie A.



«A chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus foi um grande golpe para todos os clubes da Serie A. Não fiquei contente quando ele marcou o primeiro golo contra o Sassuolo, a equipa onde eu jogava. Podia ter esperado pelo próximo jogo! Mas foi incrível ter na nossa Liga uma lenda do futebol», referiu, citado pelo Corriere dello Sport.



O jogador de 25 anos partilhou ainda que poderia ter assinado pela Vecchia Signora mais cedo. «A Juventus queria contratar-me no ano anterior durante a pandemia de covid-19. Eu queria sair, mas continuar no Sassuolo permitiu-me continuar a crescer e estar presente no Euro 2020. Cheguei à Juventus mais maduro. Ainda tenho muito para melhorar», disse.



Locatelli disputou 34 jogos pela Juventus em 2022/23.