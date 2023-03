Depois de ter jogado contra o Liechtenstein, Cristiano Ronaldo tornou-se o jogador mais internacionalizações de sempre, superando o recorde de Bader Al-Mutawa.

O avançado do Kuwait deixou rasgados elogios ao internacional português e confessou que estar «feliz» por este ser quem pulverizou o seu recorde.



«Sinto-me honrado por ter representado o meu país em 196 jogos internacionais e grato pelo privilégio de me ter tornado no jogador com mais internacionalizações. Estou feliz por o meu recorde ter passado para o Cristiano Ronaldo. És uma verdadeira lenda e um exemplo para cada jogador de futebol. Desejo-te boa sorte e grandes conquistas», escreveu Al-Mutawa.