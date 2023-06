O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, anunciou que vai a pré-temporada em Portugal.



O estágio de preparação do vice-campeão saudita para a nova época no nosso país vai realizar-se entre os dias 3 e 21 de julho.



Depois da passagem por Portugal, o Al Nassr segue para o Japão, país onde vai medir forças com PSG e Inter.