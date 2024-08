O Al Nassr, de Luís Castro, Otávio e Cristiano Ronaldo, continua com resultados pouco animadores nesta pré-temporada. Desta feita, perdeu por com o Almería, que foi despromovido da La Liga para a segunda divisão espanhola, em jogo de preparação (3-0).

A partida ocorreu em Espanha, no último desafio do estágio em Marbella. Cristiano Ronaldo não disputou qualquer minuto, apesar de já ter treinado com o plantel desde a passada segunda-feira.

A equipa de Luís Castro sofreu ainda na primeira parte, com um autogolo de Lajami (35') e um golo de Luis Suárez (40').

O defesa mexicano César Montes fez o 3-0 final em cima da hora de jogo. Otávio foi titular pelo Al Nassr, que somou apenas uma vitória em sete jogos realizados na pré-temporada. O Almería ganhou um troféu de pré-temporada, com esta vitória.