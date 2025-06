Carlo Ancelotti, treinador de Cristiano Ronaldo no Real Madrid entre 2013 e 2015, está atualmente a liderar a seleção brasileira, mas não deixou de elogiar o português pela conquista da Liga das Nações.

«Muito contente pelo que conseguiu, é uma lenda do futebol e continua a ser uma lenda. A idade que tem mostra que a seriedade e profissionalismo continuam ao mais alto nível», referiu o treinador italiano em conferência de imprensa.

No seguimento, Ancelotti foi questionado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo ser titular na seleção do Brasil: «Poderia jogar em qualquer equipa ou qualquer seleção do mundo», vincou.

O Brasil joga na madrugada desta quarta-feira, 01h45 em Portugal, contra o Paraguai, em jogo da qualificação para o Mundial 2026.