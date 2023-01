O antigo futebolista do Manchester United, Andy Cole, defendeu que não devem ser atribuídas responsabilidades unicamente ao português Cristiano Ronaldo pelos piores momentos do clube inglês, dizendo que é «simplista» utilizar o atual jogador do Al Nassr como «bode expiatório».

«Não vou sentar-me aqui e dizer que Ronaldo era o problema, porque num clube de futebol pode haver mais do que um indivíduo a ser um problema. Ouve-se dizer que o United fez muito bem em livrar-se dele e que agora é tudo cor-de-rosa. Não, eu não penso isso porque parecia haver problemas antes de ele chegar e há problemas desde que ele saiu, apesar da sequência em que eles estão agora [ndr: de vitórias]», começou por dizer, em declarações ao Casinos En Ligne.

«É muito simplista utilizar Ronaldo como bode expiatório, quando há claramente outras questões em jogo. Se eles perderem alguns jogos, quem é que vão culpar? Porque obviamente não podem culpar mais Ronaldo. Ronaldo foi um jogador inacreditável e eu desejava que a situação pudesse ter sido mais bem resolvida», considerou.

Por outro lado, Andy Cole abordou a situação de mercado do português João Félix, que está próximo do Chelsea, num acordo que deverá envolver, segundo a imprensa espanhola e inglesa, uma verba de 11 milhões de euros por empréstimo até final da época.

«Félix é, sem dúvida, um jogador de classe, mas se estamos a falar de 10 milhões de libras [ndr: 11 milhões de euros] por uma taxa de empréstimo, pode tentar um negócio definitivo se gostar dele. Quando eu era jovem e era emprestado, não havia taxa de empréstimo. Penso que ele criará muitos golos, mas irá marcar tanto, ao estilo de Haaland? Não. Os dois são totalmente diferentes», referiu.