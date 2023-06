Após os compromissos da seleção nacional, Cristiano Ronaldo já goza de um período de férias em família.



Depois de ter exibido um vídeo do reencontro do capitão da seleção com os filhos, Georgina Rodríguez partilhou várias fotografias da família. Na sequência de fotos publicadas no Instagram, é possível ver o jogador do Al Nassr juntamente com Cristiano Jr., Alana Martina, Mateo Ronaldo e Eva Maria a bordo de uma lancha de luxo.



Por sua vez, Cristiano Ronaldo partilhou apenas uma foto com a companheira. «Amor» foi a palavra utilizada por ambos na legenda das fotografias.



