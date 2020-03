Em 2016, Cristiano confirmou numa entrevista as notícias que circulavam na imprensa de que Rafa Benítez o tentava ensinar a marcar livres quando era técnico do Real Madrid. Agora a comandar os chineses do Dalian Yifang, o treinador garante, em entrevista ao jornal Marca, que essa afirmação é mentira.

«Podemos sempre aprender com os treinadores. Algumas coisas, outras não. Vi coisas em Benítez diferentes dos outros, mas há coisas que não te podem ensinar. Não eram só os livres. Dizia-me como dominar a bola, como driblar. Mas era uma coisa dele, temos de respeitar. O que pensava eu? Há coisas que nem vale a pena debater, se a outra pessoa pensa de forma tão diferente de ti, é difícil», tinha dito o jogador português ao programa Jugones.

Veja o vídeo com esta parte da entrevista:

Na entrevista publicada esta terça-feira, Benítez garante que essa afirmação não corresponde à verdade. «Isso é mentira. Nunca lhe disse como tinha de marcar [livres].»

«A única conversa que tive com Cristiano sobre livres foi na Austrália, na pré-temporada e disse-lhe que, quando estava no Liverpool, tinha, junto com o treinador de guarda-redes, estudado a forma como ele marcava livres no Manchester United… a trajetória que a bola fazia em relação à posição da barreira. Como treinadores do Liverpool queríamos contrariar o que ele fazia. E foi só isso», adiantou.

«Nunca, como treinador do Real Madrid, disse a Cristiano Ronaldo como devia marcar livres», assegurou ainda.