Cristiano Ronaldo visitou os antigos companheiros do Real Madrid no treino de sexta-feira, nas instalações do Al Nassr e conviveu com os jogadores e equipa técnica, tendo até tirado fotografias com vários futebolistas, como Vini Jr ou Rodrygo.

Já este sábado, Karim Benzema marcou presença na antevisão à final da Supertaça de Espanha, que se joga na Arábia Saudita, e explicou a razão pela qual não tirou nenhuma fotografia com o antigo parceiro de ataque.

«Acho que o Cristiano está bem, esteve connosco, espero que continue a marcar golos e a fazer a diferença. Não precisamos de fotos para dizer que somos amigos, isso é para o Instagram, Twitter… outro mundo. Espero poder falar com ele amanhã [domingo], no estádio», disse o avançado francês.

Real Madrid e Barcelona discutem este domingo, a partir das 19h00, em Riade, a Supertaça de Espanha.