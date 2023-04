De costas voltas com Ten Hag, Cristiano Ronaldo já deixou o Manchester United há largos meses e mudou-se para o Al Nassr, da Arábia Saudita. O antigo jogador dos red devils, Dimitar Berbatov, considerou que o clube deveria ter mostrado mais respeito para com o internacional portuugês.



«Acho que não foi um erro [contratar Ronaldo] porque na primeira época ele marcou muitos golos. Na minha cabeça, esta história é sobre falta de comunicação, mal-entendidos e falta de respeito de ambos os lados. Quando tens alguém com o estatuto de Ronaldo, que é uma lenda viva do futebol, precisas de mostrar respeito», começou por dizer, em declarações ao «Goal».

«Tens de conversar com ele constantemente. Se ele não joga, tens de lhe dizer e explicar-lhe. Ronaldo precisa de se sentir especial porque é, de facto, especial. Este tipo de jogadores ganharam um certo estatuto no futebol e quando não reconheces isso, coisas como a que aconteceu, acontecem», acrescentou o ex-colega de CR7 em Old Trafford.



Desde que se mudou para Riade, Ronaldo leva 11 golos e duas assistências em 13 jogos pelo Al Nassr.