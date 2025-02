O antigo guarda-redes Gianluigi Buffon apresentou, em Turim, o livro «Cair, Levantar-se, Cair, Levantar-se», no qual recorda momentos marcantes da ilustre carreira que teve, entre eles, os tempos na Juventus com Cristiano Ronaldo.

Buffon descreve Ronaldo como alguém de grande sensibilidade, muito diferente da imagem implacável que transmite em campo. Segundo o italiano, o internacional português construiu uma «armadura de super-homem» para se proteger das dificuldades que enfrentou na infância e da constante pressão mediática.

«O Cristiano é uma pessoa diferente para quem o conhece de perto. Fora das câmaras, revela-se um homem de grande sensibilidade, que nos faz compreender o difícil percurso que teve na infância», apontou Buffon, citado pelo jornal Tuttosport.

O antigo guardião italiano destaca ainda a dualidade entre o «CR7» e o «Cristiano», reconhecendo a imensa determinação do avançado português, mas também a autenticidade do homem por trás da estrela do futebol.

«Há uma dupla personalidade: o CR7 e o Cristiano. Gostei das qualidades do homem. Como jogador, o cinismo e a maldade que ele tinha e tem nunca vi em ninguém», confessou.