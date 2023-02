Cristiano Ronaldo vai ser indemnizado em mais de 300 mil euros pelo advogado de Kathryn Mayorga, Leslie Mark Stovall, na sequência do caso em que foi acusado de agressão sexual.



O valor da indemnização, de acordo com a CNN, corresponde aos honorários que o português pagou para se defender de uma acusação que acabou arquivada. Um montante, ainda assim, inferior ao exigido pelo jogador do Al Nassr, conforme noticiou o Maisfutebol. A juíza Jennifer Dorsey entendeu que a defesa de CR7 arrastou o caso por mais tempo do que aquele que seria necessário, noticia a mesma fonte.



A mesma juíza condenou, assim, Leslie Mark Stovall ao pagamento de cerca de 335 mil euros depois de este ter sido condenado pelo uso impróprio de documentos roubados e má fé na defesa de Mayorga.



A ação judicial no caso de violação contra Cristiano Ronaldo foi arquivada em junho do ano passado. Recorde-se que Mayorga exigiu ao jogador uma indemnização de cerca de 64,4 milhões de euros, em 2021, pela «dor e sofrimento» a que foi exposta no passado assim como aquela a que será exposta no futuro. A exigiência da ex-modelo surgiu depois de alegadamente ter assinado um acordo de sigilo extrajudicial, recebendo em troca cerca de 325 mil euros em 2010.