O futebolista argentino Lionel Messi marcou, no domingo, os cinco golos da goleada por 5-0 da Argentina à Estónia num jogo particular. Um feito não muito comum, mas que encontra, na história do futebol, outros exemplos, praticamente todos memoráveis dada a raridade da proeza em questão.

Neste século, vários foram já os futebolistas que conseguiram a “manita” e, entre eles, está o português Cristiano Ronaldo. Mas há, também, a célebre tarde de Robert Lewandowski, que marcou cinco golos em nove minutos, ou os feitos de Dimitar Berbatov, Miroslav Klose e Radamel Falcao.

Recorde, nos vídeos abaixo, outras “manitas” deste século, anotados nas principais ligas europeias e na Liga dos Campeões.

ROBERT LEWANDOWSKI: Bayern Munique-Wolfsburgo, 5-1 (22 setembro 2015)

CRISTIANO RONALDO: Espanhol-Real Madrid, 0-6 (12 setembro 2015)

CRISTIANO RONALDO: Real Madrid-Granada, 9-1 (5 abril 2015)

LUIZ ADRIANO: BATE Borisov-Shakhtar Donetsk, 0-7 (21 outubro 2014)

MIROSLAV KLOSE: Lazio-Bolonha, 6-0 (5 maio 2013)

RADAMEL FALCAO: Atlético Madrid-Deportivo, 6-0 (9 dezembro 2012)

LIONEL MESSI: Barcelona-Bayer Leverkusen, 7-1 (7 março 2012)

DIMITAR BERBATOV: Manchester United-Blackburn Rovers, 7-1 (27 novembro 2010)

JERMAIN DEFOE: Tottenham-Wigan, 9-1 (22 novembro 2009)

FERNANDO MORIENTES: Real Madrid-Las Palmas, 7-0 (10 fevereiro 2002)