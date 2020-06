O futebolista brasileiro Dani Alves considera Cristiano Ronaldo como o atacante mais difícil que encontrou na sua carreira, mas diz que fez sofrer mais o português quando foi treinado por Pep Guardiola, no Barcelona, nos duelos ante o Real Madrid.

«Não me fez sofrer, porque eu estava muito atento, não é? (risos). Estivemos muitas vezes frente a frente: o Cristiano Ronaldo, sem margem para dúvidas. É o tipo de adversário que tens de estar concentrado a 100 por cento, se estás a 99, ele lixa-te», afirmou o lateral-direito de 37 anos, em declarações no programa Hoy no se sale, da plataforma OTT UBeat, na segunda-feira.

«Mas, sobretudo quando estava com Guardiola, penso que o fiz sofrer mais a ele do que ele a mim (risos)», contrariou o brasileiro, atualmente ao serviço do São Paulo.