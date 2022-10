O futebolista português Cristiano Ronaldo voltou esta sexta-feira a recorrer às redes sociais para deixar uma (agora mais curta) mensagem, na véspera de ficar de fora do jogo do Manchester United ante o Chelsea, numa decisão anunciada há cerca de 24 horas pelo clube.

«Continuamos», pode ler-se na mensagem na conta oficial de Ronaldo, no Instagram, acompanhada por uma fotografia em que o português surge a fazer trabalho de recuperação de pernas com equipamento apropriado para o efeito.

Ronaldo saiu para o balneário aos 89 minutos do jogo com o Tottenham, em Old Trafford, na quarta-feira, numa decisão que levou o clube a comunicar, na quinta-feira, a ausência de Ronaldo da deslocação a Stamford Bridge.

Ronaldo e Manchester: a cronologia de um casamento cada vez menos United

Na última noite, Ronaldo tinha já recorrido às redes sociais para assumir que, «por vezes, o calor do momento leva a melhor».

Nas últimas horas, esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Chelsea, o treinador do United, Erik Ten Hag, respondeu «sim» quando questionado se o português recusou entrar frente ao Tottenham.

«Eu sou o treinador, sou responsável pela cultura aqui e tenho de definir padrões e valores e tenho de controlá-los. Depois do Rayo Vallecano [na pré-época, quando alguns jogadores deixaram o estádio mais cedo], disse-lhe que foi inaceitável e ele não foi o único, é a segunda vez e tem de haver consequências. Foi o que fizemos. Vamos sentir a falta dele amanhã. É uma falta para o plantel, mas é importante para a atitude e mentalidade do grupo e agora temos de nos focar no Chelsea, que é o mais importante», acrescentou.

O Chelsea-Manchester United joga-se a partir das 17h30 de sábado, a contar para a 13.ª jornada da Premier League.