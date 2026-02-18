Steve McClaren, antigo adjunto de Erik ten Hag no Manchester United, confessou que «houve muitas batalhas nos treinos» no período que antecedeu a saída de Cristiano Ronaldo para o futebol saudita, na reta final de 2022.

Numa conversa com Paddy McGuinness e o antigo jogador dos red devils, Paul Scholes, no podcast The Good, The Bad & The Football, McClaren recordou um período de «impasse», em que prevaleceram «as ideias do Erik».

«Foi uma espécie de confronto, um impasse. E quem é que poderia sair a ganhar? Acho que a maioria dos treinadores tentaria adaptar-se, mas o Erik manteve-se fiel às suas ideias», salientou o inglês, enquanto revelava algumas das coisas que o treinador neerlandês considerava essenciais para Ronaldo poder ter mais tempo de jogo no United.

«Eu costumava dizer ao Ronaldo: “Tudo o que ele quer é que sejas o primeiro a pressionar. Faz uma, duas corridas, talvez uma terceira, se quiseres. Depois, volta para o meio para, se recuperarmos a bola, podermos jogá-la para ti. É só isso que ele te pede. Se não conseguires fazer isso, não vais jogar. Ou se não quiseres fazer isso, não podes jogar, ele não te vai escolher”. O Erik dizia que ele tinha de fazer aquilo, caso contrário não jogava», contou Steve McClaren.

O antigo adjunto de Alex Ferguson e Erik ten Hag no Manchester United, que foi ainda selecionador inglês e da Jamaica para lá de treinador em equipas como o Middlesbrough, o Twente ou Newcastle, entre outros, não deixou, no entanto, de elogiar o profissionalismo de Ronaldo durante aquela fase.

«Ele continuou a treinar de forma totalmente profissional, era incrível. No fim, (a saída para o Al Nassr) foi o melhor para o Ronaldo e para o Erik», acredita McClaren, hoje com 64 anos.