O guarda-redes polaco da Juventus, Wojciech Szczesny, revelou que o português Cristiano Ronaldo recompensou os colegas de equipa com um iMac para cada um, após ter sido expulso em Valência, no duelo da Liga dos Campeões, a 19 de setembro de 2018.

«No tempo de Allegri, tínhamos uma regra: em caso de expulsão, teríamos que retribuir aos nossos colegas de equipa. É por isso que todos nós temos um iMac. O Cristiano deu-nos depois do vermelho de Valência, mesmo que tenhamos espetado quase dois meses, porque ele continuou a dizer que nada tinha feito», afirmou Szczesny, em declarações ao programa Foot Truck, no Youtube, na edição da última sexta-feira.

A Juventus, que venceu no Mestalla por 2-0, com dois golos de Pjanic, viu Cristiano Ronaldo ser expulso com vermelho direto ao minuto 29 de jogo, após um lance em que o português se envolveu com Jeison Murillo. O internacional luso saiu em lágrimas do relvado.