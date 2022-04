A cumprir a sétima temporada em Inglaterra, Cristiano Ronaldo conquistou, pela primeira vez, o prémio de Golo do Mês da Premier League.



O internacional português superou a concorrência do compatriota Rúben Neves (Wolves), Reece James (Chelsea), Cucho Hernández (Watford), Gabriel Martinelli (Arsenal), Bruno Guimarães (Newcastle), Kai Havertz (Chelsea) e Timothy Castagne (Leicester) com o golaço, o primeiro no hat-trick contra o Tottenham.



O golo que valeu a distinção ao avançado de 37 anos foi um pontapé fortíssimo de fora da área na vitória dos red devils contra os spurs por 3-2 e pode recordá-lo no vídeo no fim do artigo.



Relativamente aos outros prémios individuais, Mikel Arteta (Arsenal) venceu o prémio de Treinador do Mês de março enquanto Harry Kane (Tottenham) foi distinguido com o prémio de Jogador do Mês.