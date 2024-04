Cristiano Ronaldo lutou durante vários anos com Lionel Messi por Bolas de Ouro, mas essa disputa não chega para que todos coloquem o internacional português no mesmo patamar do argentino. No lançamento dos Premios Laureus Madrid 2024, Fabio Capello abordou os «génios» do futebol e deixou de lado o capitão da seleção nacional.

«Encontrei Messi no [Troféu Joan] Gamper e aos 20/25 minutos de jogo abordei Rijkaard e pedi-lhe que me fosse emprestado naquela época. Ele era um génio. O Lamine [Yamal] tem muita qualidade e é muito interessante, mas não será um génio. Messi, Pelé e Maradona sim, foram os génios», disse o antigo treinador italiano, tendo ainda falado de Cristiano Ronaldo.

«Ele é um grande jogador, ganhou títulos, Bolas de Ouro, mas não foi tão genial como Messi. Ronaldo é um grande goleador e sabe fazer tudo, mas não é um génio», disse ainda Capello, antes de voltar a pedir a palavra: «Falando em génios, esqueci-me de um que também poderia entrar: Ronaldo, o Gordo.»