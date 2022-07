Cristiano Ronaldo continua ausente dos trabalhos de pré-época do Manchester United. O internacional português tem sido associado a vários clubes europeus e Rio Ferdinand admitiu que percebe a insatisfação do português.



«Claro que ele não está feliz. Não entendo por que razão fazem disto uma grande história, ele não pode estar feliz com a forma como as coisas estão no Manchester United. Eu não estaria. Qualquer pessoa que queira ganhar jogos de futebol e troféus, qualquer pessoa que esteja habituada a vencer e a competir todos os anos ao mais alto nível e de repente deixe de estar, que nem sequer se qualificou para a Liga dos Campeões, não pode estar feliz», começou por dizer no canal de YouTube «Five» sobre a situação do ex-companheiro.



O antigo internacional inglês frisou ainda que o capitão da seleção nacional não está apenas descontente com o facto de o clube não se ter qualificado para a Liga dos Campeões.



«Presumo que ele não está feliz com tudo. Ele não está feliz por ficar fora da Champions. Ele nem conhece a música da Liga Europa», defendeu ainda.



De resto, o presidente do Barcelona, Laporta, confirmou que reuniu com Jorge Mendes mas recusou falar sobre Cristiano Ronaldo enquanto o Bayern Munique descartou a contratação do avançado de 37 anos.