Cristiano Ronaldo tem 40 anos. Grande parte dos futebolistas já estaria retirado com esta idade, mas o astro da Seleção Nacional portuguesa continua em ação no Al Nassr, da Arábia Saudita, e na «Equipa das Quinas». Porém, para muitos adeptos já rareiam as possibilidades de vê-lo ao vivo, com o final da carreira a aproximar-se.

A fama do avançado é mundial e na Dinamarca, onde Portugal vai jogar nesta quinta-feira em Copenhaga, no estádio Parken, gerou-se um esquema fraudulento com base na procura elevada de bilhetes para o encontro.

Multiplicaram-se nas redes sociais as supostas oportunidades de venda de bilhetes para o jogo fora dos canais oficiais e isso levou a várias queixas recebidas pela federação dinamarquesa de futebol.

«Sabemos o quão frustrante é acabar enganado e temos grande compreensão pelos fãs que são vítimas de fraude. A nossa equipa de bilheteira não apenas oferece informações e orientação, mas também está pronta para ajudar a fornecer informações para relatar casos à polícia e garantir que ninguém se sinta sozinho na luta contra a fraude», garantiu Erik Brogger, CEO da federação, em declarações reproduzidas pelo Sport TV 2, da Dinamarca.

O jornal falou até com uma lesada, que justificou o facto de ter caído na fraude com a inexperiência a comprar bilhetes. O filho queria muito ver Cristiano Ronaldo e acabou por comprar dois supostos bilhetes na internet por 80 euros. Os bilhetes nunca chegaram, mas pelo menos o banco devolveu o valor pago.

A Dinamarca recebe Portugal na quinta-feira, pelas 19h45, no primeiro de dois duelos do playoff de acesso à final four da Liga das Nações.