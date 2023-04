Jean-David Beauguel foi o principal responsável pela eliminação do Al Nassr da Taça do Rei da Arábia Saudita ao marcar o golo da vitória do Al Wehda. Após o apito final, o avançado francês tentou pedir a camisola a Cristiano Ronaldo, mas ficou «um pouco desiludido» com o comportamento do português.



«Fiquei um pouco desiludido. Ele é o capitão da equipa, mas nunca o vi a incentivar os companheiros. Passou a maior parte do tempo a resmungar e a gritar. Saí cedo do jogo porque estava cansado e mesmo no banco, fiquei admirado», começou por dizer, em entrevista ao L'Équipe.



«No final do jogo, disse-lhe que era um fã e pedi-lhe a camisola. Ele apertou-me a mão sem olhar bem para mim. Só tenho recordações negativas de Ronaldo neste jogo. Os meus colegas de equipa disseram-me que provavelmente não era o momento certo, ele tinha acabado de perder, mas mesmo assim...», acrescentou o jogador de 31 anos.



O Al Nassr caiu nas meias-finais da Taça, final da prova que ser disputada entre o Al Hilal e o Al Wehda.